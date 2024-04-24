В Go Vilnius работают 56 руководителей, самая большая зарплата – 9800 евро

Go Vilnius представил зарплаты своих работников. По данным Rekvizitai.lt, в феврале 2024 г. медиана зарплат в компании составляла почти 3370 евро "на бумаге". Средняя зарплата "на бумаге" – 3518,13 евро (женщин – 3609,56; мужчин – 3121,95 евро).

Зарплаты:

Директора – 9804 евро (увеличена на 1000 евро, около +10,16%, по сравнению с 2023 г.);

9 руководителей отделов – по 4960 евро (снижены на 114 евро, -2,5% по сравнению с 2023 г.);

6 старших руководителей проектов – по 3432 EUR (снижены на 130 евро, -3,65% по сравнению с 2023 г.);

34 руководителей проектов – по 2697 EUR (снижены на 275 евро, -9,25% по сравнению с 2023 г.);

6 специалистов в сфере ИТ – по 1549 EUR (снижены на 225 евро, -12,68% по сравнению с 2023 г.).