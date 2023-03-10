В феврале в Литве - наименьшее количество банкротств компаний за последний год

"Каждая вторая компания в Литве имеет низкий уровень риска, доля таких компаний за год увеличилась на 6 процентных пунктов", - говорит руководитель отдела бизнес-решений "Scorify" Юрга Тамашаускайте.
По сравнению с прошлым годом, 43 проц. компаний улучшили свой кредитный рейтинг, риск еще 20 проц. компаний – не изменился, говорится в сообщении.
Однако в некоторых секторах риск банкротства компаний за полгода несколько увеличился. 13 проц. электро-, газо- и пароснабжающих компаний оцениваются как высокорисковые, хотя осенью таких компаний было 8 проц. На 2 проц. увеличилась доля компаний с высоким риском в строительной и транспортной отраслях.
Рынок труда – положительный
По сравнению с февралем прошлого года, количество трудящихся в стране увеличилось на 1,3 проц. Самый высокий рост рабочих мест по-прежнему фиксируется в секторе информационных технологий и телекоммуникаций, который сохраняет 12-процентный рост. На 5 проц. больше работников нанято в транспортно-логистических, административно-сервисных, электроэнергетических, газовых, финансовых и страховых компаниях, а также компаниях, занимающихся операциями с недвижимостью. Численность занятых в этом секторе снова выросла сильнее – на 4 проц., в то время как в строительном секторе сохраняется такое же количество работников.
С другой стороны, численность занятых в секторах торговли, ремонта, производства и сельского хозяйства продолжает сокращаться. В секторе торговли в настоящее время работает на 1 проц. меньше работников, чем год назад, в обрабатывающей промышленности – на 2 проц., в сельском хозяйстве – на 4 проц. меньше, чем год назад.
1 процент в настоящее время работает в сфере торговли. меньше года назад, в обрабатывающей промышленности - 2 процента, а в сельском хозяйстве - 4 процента. меньше, чем в прошлом году.
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