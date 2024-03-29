В феврале оборот предприятий розничной торговли увеличился на 0,7%

 
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Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Vida Press
В феврале оборот предприятий розничной торговли увеличился на 0,7%, оборот предприятий общепита – сократился на 0,6%, сообщает Государственное агентство данных.

По предварительным данным, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в феврале 2024 составил 1 млрд 394 млн. евро в ценах того времени и, по сравнению с январем 2024 г., исключив влияние сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах увеличился на 0,7 проц.

За месяц, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, оборот предприятий, торгующих продуктами питания, в постоянных ценах увеличился на 1 проц., не продуктами питания – на 2,1 проц., оборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом – снизился на 2,8 проц.

В феврале 2024 г., по сравнению с февралем 2023 г., исключив влияние количества рабочих дней, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в постоянных ценах увеличился на 2,2 проц.

Оборот предприятий, торгующих продуктами питания, в постоянных ценах увеличился на 3,5 проц., не продуктами питания – на 3,3 проц., оборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом, сократился на 2,1 проц.

Оборот предприятий общепита (без НДС) в феврале 2024 г. составил 107,6 млн. евро в ценах того времени и, по сравнению с январем 2024 г., исключив влияние сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах сократился на 0,6 проц.

В феврале 2024 г., по сравнению с февралем 2023 г., исключив влияние рабочих дней, оборот предприятий общепита в постоянных ценах сократился на 10,2 проц.

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