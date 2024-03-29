В феврале оборот предприятий розничной торговли увеличился на 0,7%

По предварительным данным, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в феврале 2024 составил 1 млрд 394 млн. евро в ценах того времени и, по сравнению с январем 2024 г., исключив влияние сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах увеличился на 0,7 проц.

За месяц, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, оборот предприятий, торгующих продуктами питания, в постоянных ценах увеличился на 1 проц., не продуктами питания – на 2,1 проц., оборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом – снизился на 2,8 проц.

В феврале 2024 г., по сравнению с февралем 2023 г., исключив влияние количества рабочих дней, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в постоянных ценах увеличился на 2,2 проц.