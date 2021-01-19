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В феврале этого года один из крупнейших в Литве туроператоров в Балтийских странах Novaturas возобновит рейсы на курорты Тенерифе и Египта.
В феврале Novaturas возобновит рейсы на Тенерифе и в Египет
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"То, что поездки в Египет и Тенерифе мы возобновляем, планируя не отдельные рейсы, а летные программы до апреля, является еще одним позитивным знаком, свидетельствующем о первых признаках оживлении туристического рынка во всех Балтийских странах", – отметила в пресс-релизе глава группы Аудроне Кейните.

Первые рейсы на Тенерифе из Литвы планируются с 5 февраля, а через несколько недель – и из Эстонии. А из Латвии они должны начаться с середины марта.

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"Если эпидемиологическая ситуация и условия позволят, в середине весны мы планируем предложить отдых в Греции, Болгарии и на других курортах популярных направлений", – сказала А. Кейните.

По ее словам, поездки в Египет пока будут проводиться только из Эстонии, поскольку с начала этого года правительство этой страны отменило запрет на поездки в Египет и Турцию.

В связи с пандемией коронавируса в прошлом году оборот Novaturas упал на 82% до 32,9 млн евро, компания обслужила 48,5 тыс. клиентов – на 83% меньше, чем в позапрошлом году.

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