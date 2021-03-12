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Невзирая на заметную в последние недели активизацию авиарейсов, в феврале количество рейсов в Литве все еще оставалось низким – по сравнению с февралем 2020-ого потоки рейсов сократились на 60% – почти до 6,9 тыс. рейсов, а число транзитных рейсов сократилось на 56% до 5,6 тыс., сообщила литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija.
В феврале количество рейсов в Литве сократилось на 60%
© DELFI / Karolina Pansevič

Временный гендиректор компании Редвида Четкаускене сообщила, что активизация рейсов в начале марта дает надежды.

"Хотя статистика февраля все еще не демонстрирует признаков оживления, активизация потоков рейсов в первые недели марта дает надежды не только авиационному сектору, но и людям, которых ограничения на поездки затронули в большей степени", – отметила Р. Четкаускене в пресс-релизе.

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Oro navigacija отмечает, что в феврале большинство транзитных рейсов, следовавших через Литву, направлялись в Россию – было обслужено 1786 таких рейсов. На втором месте направление Германии с 841 рейсом, третье – Китай с 420 обслуженными рейсами.

В минувшем месяце из Литвы больше всего летали в Ригу (77 рейсов), Варшаву (53 рейса) и Лондон (53 рейса). Большинство рейсов в литовском воздушном пространстве осуществила российская компания "Аэрофлот" (430 рейсов, Rossiya Airlines (276 рейсов) и Ural Airlines, самолеты которых в минувшем месяце пролетели над Литвой 274 раза.

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