В феврале количество рейсов в Литве сократилось на 60%

Временный гендиректор компании Редвида Четкаускене сообщила, что активизация рейсов в начале марта дает надежды.
"Хотя статистика февраля все еще не демонстрирует признаков оживления, активизация потоков рейсов в первые недели марта дает надежды не только авиационному сектору, но и людям, которых ограничения на поездки затронули в большей степени", – отметила Р. Четкаускене в пресс-релизе.
Oro navigacija отмечает, что в феврале большинство транзитных рейсов, следовавших через Литву, направлялись в Россию – было обслужено 1786 таких рейсов. На втором месте направление Германии с 841 рейсом, третье – Китай с 420 обслуженными рейсами.
В минувшем месяце из Литвы больше всего летали в Ригу (77 рейсов), Варшаву (53 рейса) и Лондон (53 рейса). Большинство рейсов в литовском воздушном пространстве осуществила российская компания "Аэрофлот" (430 рейсов, Rossiya Airlines (276 рейсов) и Ural Airlines, самолеты которых в минувшем месяце пролетели над Литвой 274 раза.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Во время массовой вакцинации жители сами должны будут регистрироваться на прививку (101)
Надеются, что массовая вакцинация в Литве начнется в...
Коронавирус в Литве: 355 новых случаев, скончались 7 человек (5)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев...
СОГГ: все въезжающие в Литву заранее позаботились о необходимых документах (8)
Все путешественники, которые организованно прибывают...
Глава Центробанка Литвы: надо пересмотреть всю налоговую систему (2)
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас сказал,...
"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть? (173)
"Литовцы лучше, чем о себе думают. Особенно молодежь....