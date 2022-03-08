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В феврале, по сравнению с февралем 2021 года, инфляция в Литве составила 14,2%, сообщил Департамент статистики.
В феврале годовая инфляция в Литве составила 14,2%
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Среднегодовая инфляция составила 6,8%, а в феврале, по сравнению с январем, индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 1,8%.

По утверждению специалистов, годовые изменения цен в наиболее значительной степени были обусловлены повышением цен на теплоэнергию, горючее и смазочные материалы, твердое топливо, молочные продукты, хлеб и зерновые продукты, овощи, газ, услуги ресторанов, кафе, техосмотра и ремонта личных транспортных средств, а также снижением цен на поставки воды.

Потребительские цены на товары за год выросли на 15,8%, а на услуги – на 10,3%.

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