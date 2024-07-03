2024.07.03 11:44

В еврозоне уровень безработицы в мае составил 6,4%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Безработица
Безработица
ФОТО: Shutterstock

Уровень безработицы в еврозоне как в Европейском союзе (ЕС) в мае остался стабильным и составлял 6,4 проц. и 6 проц. соответственно, сообщил Евростат. Уровень безработицы в Литве в мае повысился на 0,2 проц. и составил 7,7 проц.

По данным Евростата, число безработных в 20 странах еврозоны в мае составило около 11 млн. По сравнению с апрелем это на 38 тыс. человек больше. При этом по сравнению с маем 2023 года в еврозоне было на 3 тыс. больше безработных.

Во всем ЕС в мае было 13,2 млн безработных. По сравнению с апрелем 2024 года число безработных в ЕС увеличилось на 13 тыс., а по сравнению с маем 2023 года их было на 163 тыс. больше.

По данным Евростата, в Литве в мае было 122 тыс. безработных, на 3 тыс. больше, чем в апреле и на 24 тыс. больше, чем в мае 2023 г., когда их было 98 тыс.

В странах-членах ЕС ситуация разнится. Самая высокая безработица продолжает регистрироваться в Испании – 11,7 проц., а самая низкая – в Чехии – 2,7 проц.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии