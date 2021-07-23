На месте, где сейчас стоит Висагинас, раньше было несколько деревень.

Город (тогда - Снечкус) стали строить, когда началось строительство Игналинской АЭС. Часть города так и не построили. Название Висагинас городу вернули 22 сентября 1992 г. решением Верховного совета Литвы (так называлась одна из деревень на этом месте).

Цены на недвижимость в этом городе удивляют. По данным представителя Ober-Haus Антанаса Кишунаса, стоимость квартиры в Висагинасе составляет 450 евро за кв метр. Он отметил, что Висагинас строился как промышленный город, поэтому о рекреации там не думали, поэтому он проигрывает Игналине и Зарасай - эти города формировались как курортные со всей необходимой инфраструктурой.

По словам собеседника, близость АЭС также не делает этот город более привлекательным. Кроме того, в Висагинасе высок уровень безработицы и миграции. В Виагинасе живет немало русскоязычных жителей.

Строители недвижимости этот город обходят стороной. В Висагинасе местные жители строят частные дома.

Предложений на рынке жилья в этом городе немного. В основном это квартиры в старых домах. Есть в городе и недостроенные дома (их начали строить около 20 лет назад).

По данным Кишунаса,в первом полугодии 2019 г. в Висагинасе продано 168 квартир, в 2020 г – 97, а в этом – 116.

Цены на жилье в Висагинасе колеблются в пределах 300-700 евро за кв. метр. В крупных городах Литвы таких цен нет уже давно. Из домов предлагают лишь один вариант - старый (1938 г.) деревянный дом в плохом состоянии, цена – 16 000 евро.

Власти города признают, что в последние 10 лет Висагинас переживает тяжелые времена. Больше всего проблем появилось после закрытия АЭС.

Власти города хотели бы, чтобы город остался центром компетенции в сфере инновационной энергетики. В городе есть Висагинское агентство экономического развития, которое оказывает первую помощь новому бизнесу и работающему в городе бизнесу, привлекает специалистов и таланты.