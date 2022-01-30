В этом городе продажи квартир бьют рекорды

Портал untu.lt сообщает, что в декабре 2021 года в Клайпеде заключили 293 сделки по продаже жилья. За квартиру на ул. Тургаус (82 кв. м) заплатили 205 000 евро. Немного дешевле были проданы квартиры на ул. Жвяю (96 кв. м) и Паневежё (90 кв. м) - соответственно за 182 000 и 170 000 евро.
В сентябре 2021 г. на Гируляйском шоссе квартира (64 кв. м) была продана за 350 000 евро.
Больше всего квартир в Клайпеде продали в июне (348) прошлого года. В апреле было продано 338, в июле 325, а в марте - 320.
По словам специалистов, весной заключается на 30% больше квартир, чем зимой и на 10% больше, чем летом и осенью.
За весь прошлый год в Клайпеде заключили 3403 сделки по продаже жилья. Это на 33% больше, чем в 2020 г. и максимальное количество за последние 14 лет.
По данным компании Ober-Haus, общий уровень цен в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев увеличился на 22,4%.
За год больше всего выросли цены в Вильнюсе (23,3%) и Каунасе (23,0%). Клайпеда (19,4%) заняла пятое место, уступив Шяуляю (20,7%) и Паневежису (21,2%).
Самые дорогие квартиры в 2021 году были проданы в Вильнюсе - за две заплатили по 3,8 млн. евро, а за одну - 2,75 млн. евро.
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