В этом году в Клайпедском порту уже перегружено 22,3 млн тонн грузов

По данным дирекции Клайпедского государственного морского порта, в этом году оборот генеральных грузов, к которым относятся грузы в контейнерах, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и грузы ро-ро, в Клайпедском порту был на 9 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.