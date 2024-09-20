2024.09.20 14:29

В этом году в Клайпедском порту уже перегружено 22,3 млн тонн грузов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas
ФОТО: Mindaugas Milinis

В этом году в Клайпедском порту уже перегружено 22,3 млн тонн грузов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован 5-процентный рост грузооборота.

По данным дирекции Клайпедского государственного морского порта, в этом году оборот генеральных грузов, к которым относятся грузы в контейнерах, древесина, изделия из железа и стали, металлоконструкции, замороженные грузы и грузы ро-ро, в Клайпедском порту был на 9 проц. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в этом сегменте составил 11,7 млн ​​тонн. Вырос грузооборот транспортных средств, изделий из железа и стали, металлоконструкций и изделий из дерева, перевозимых паромами, но сократился объем грузооборота замороженных грузов и контейнеров.

Грузооборот в сегменте сыпучих грузов, в основном состоящих из сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, по итогам января-августа 2024 г., в Клайпедском порту составил 6,2 млн тонн.

На 12 проц., по сравнению с 8 месяцами прошлого года, грузооборот в этом сегменте вырос за счет увеличения грузооборота строительных материалов, металлолома и зерна.

Грузооборот жидких грузов, таких как нефтепродукты, сжиженный природный газ, нефть, в этом году был на 12 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и составил 4,4 млн тонн. За 8 месяцев текущего года в Клайпедском порту пришвартовалось 3719 судов, услугами порта воспользовались 283 158 пассажиров.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии