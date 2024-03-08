В этом году торговцы ярмарки Казюкаса подняли цены

Официально ярмарка открылась 8 марта, в 14 часов. Однако некоторые прилавки были полны товара и до этого времени.

Сколько стоят продукты и разные вкусности на ярмарке в этом году?

"Сом 10-15 евро за штуку, зависит от размера. Цены не очень изменились", – сказал торговец копченой рыбой.

У других торговцев копченая скумбрия стоит 6 евро, сельдь холодного копчения – 4 евро. Зубатка может стоить 8,5 евро, деликатесная макрель – 20 евро за кг.

Другой торговец не скрывал, что в этом году товары подорожали.

"Люди покупают понемногу, но надеемся на хорошую торговлю. Цены выросли, поскольку подорожало сырье, увеличились зарплаты", – сказла он.

Он согласился с тем, что люди замечают высокие цени и комментируют их, говорят, что в прошлом году было дешевле.

Другая торговка копченой рыбой сказала, что цены от 6 до 25 евро за штуку.