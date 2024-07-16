В этом году Swedbank заработал 175 млн евро прибыли

Объем кредитования Swedbank в Литве во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13 проц.
По данным банка, общий кредитный портфель на конец второго квартала 2024 года составил 9 млрд евро. Портфель финансирования бизнеса вырос на 27 проц. и достиг 3,6 млрд евро. Объем финансирования жителей увеличился на 6 проц., до 5,4 млрд евро. Тогда как портфель „зеленых“ кредитов для бизнеса на конец второго квартала 2024 года достиг 742 млн евро, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем этого финансирования увеличился на 175 проц.
По итогам второго квартала этого года общий депозитный портфель Swedbank в Литве составил 15,3 млрд евро и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года вырос на 11 проц. Депозитный портфель бизнес-клиентов увеличился на 21 проц. до 5,2 млрд евро. Депозитный портфель жителей вырос на 6 проц. и достиг 10,1 млрд евро.
Соотношение кредитов к депозитам достигло 59 проц. по итогам второго квартала 2024 года. Портфель кредитов, имеющих признаки убытка, на конец второго квартала 2024 года составил 47 млн евро.