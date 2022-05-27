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В первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, средняя заработная плата в Литве выросла на 14%, а после уплаты налогов – на 12,5%.
Piniginė
Piniginė
© DELFI / Karolina Pansevič

В январе-марте этого года, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, она выросла соответственно на 3% до 1729,9 евро и на 2,75 до 1087,4 евро, сообщил Департамент статистики.

Реальная заработная плата за квартал сократилась на 2,6%: в госсекторе – на 7,2%, в частном – на 0,3%, а за год – снизилась соответственно на 1,4%, 4,7% и выросла на 0,3%.

За квартал зарплата брутто наиболее значительно увеличилась в сфере финансов и страхования (на 14,2%), а наиболее значительно сократилась в сфере добычи полезных ископаемых и карьерной деятельности (на 12,1%).

Сокращение реальной заработной платы было обусловлено ростом потребительских цен, который был более интенсивным, чем рост зарплат.

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