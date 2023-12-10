В этом году Литва импортирует из России больше отходов, чем в прошлом

По данным Министерства охраны окружающей среды, импорт российских и белорусских отходов не запрещен международными соглашениями, а Литва, как член Евросоюза, в одностороннем порядке не может останавливать импорт.

Из России в Литву по предварительным данным в этом году привезли 121 862 тонн неопасных отходов – это 21% всего импорта отходов. В прошлом году из России привезли 80 000 тонн или 11% всех привезенных в Литву отходов.

Между тем из Беларуси импорт отходов в этом году снизился – привезли 2,05 тыс. тонн (в прошлом 2,27 тыс. тонн). Это 0,3% всего импорта.

Неопасными отходами считают все отходы, не представляющие угрозы для жизни людей и животных, для окружающей среды (не взрывчатые, не токсичные, не воспламеняющиеся и т.д.).