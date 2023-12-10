В этом году Литва импортирует из России больше отходов, чем в прошлом

По данным Министерства охраны окружающей среды, импорт российских и белорусских отходов не запрещен международными соглашениями, а Литва, как член Евросоюза, в одностороннем порядке не может останавливать импорт.
Из России в Литву по предварительным данным в этом году привезли 121 862 тонн неопасных отходов – это 21% всего импорта отходов. В прошлом году из России привезли 80 000 тонн или 11% всех привезенных в Литву отходов.
Между тем из Беларуси импорт отходов в этом году снизился – привезли 2,05 тыс. тонн (в прошлом 2,27 тыс. тонн). Это 0,3% всего импорта.
Неопасными отходами считают все отходы, не представляющие угрозы для жизни людей и животных, для окружающей среды (не взрывчатые, не токсичные, не воспламеняющиеся и т.д.).
В 2021–2023 гг. из этих стран в Литву импортировали бумагу, пластик, картон, тара (PET, пластиковая, бумажная, стеклянная), черные и цветные металлы (алюминий, цинк, vario, бронзу, медь, железо, сталь), текстильные материалы, использованное масло. А также катализаторы, аккумуляторы, шлак.
По словам вице-министра охраны окружающей среды Раминты Радавичене, из России и Беларуси везут в основном металлы.
По словам вице-министра, импорт отходов из России и Беларуси международными нормами не запрещен, не распространяются на эти сферы и санкции ЕС. В одностороннем порядке Литва не может ограничить их ввоз.
В Литву запрещен ввоз коммунальных отходов, которые надо уничтожать или использовать для получения энергии.
Госконтроль Литвы провел аудит в сфере отходов и в своем отчете за апрель 2023 года указал, что, согласно данным АОП, Литва в 2019–2021 гг. импортировала 327 тыс. тонн коммунальных отходов, 370 тыс. тонн – упаковок.
Аудиторы указали, что в Литве не хватает контроля над импортируемыми товарами - министерству и АОП не хватает кадров для выявления нарушений.
По данным Госконтроля, ведомства должным образом не проверяют, верны ли данные, которые предоставляют субъекты, занимающиеся утилизацией коммунальных отходов.