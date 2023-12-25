В этой сфере конкуренция в Литве почти не существует: оборот вырос в четыре раза

Донатас рассказал, что его компания находится на территории старого кирпичного завода Вевиса, построенного в 1947 г., в одном из зданий до сих пор производят полистерол.
Ранее на этом заводе работал отец Донатаса.
"Когда в начале независимости завод был ликвидирован, отец стал заниматься строительством. У него ничего не было, не было никакой техники, первым объектом, который он строил, была АЗС. Заказчик поверил ему и выплатил аванс. На эти деньги отец купил краны, другую технику и построил АЗС, бизнес начался", – рассказал Донатас, заметив, что вовремя удалось выкупить часть территории завода.
Сначала компания занималась только строительством, производство стройматериалов началось в 2015 г., когда работать начал Донатас.
"Производство стройматериалов росло, сейчас больше всего доходов приносит производство железобетонных конструкций, но мы производим также металлические конструкции, бетон, полистерол", – рассказал глава компании.
Свою продукцию компания продает в основном в Литве.
"Небольшая часть идет на экспорт, но в основном это эксклюзивные заказы, мы производим, то, что другие не могут", – признался Донатас, заметив, что в Литве у компании нет конкурентов.
"Это не "штамповые" изделия. Мы за вызовы", – сказал он.
Сейчас компания участвует и в осуществлении проекта Rail Baltica.
По словам Донатаса, производство железобетонных изделий за год выросло в 4 раза, принесло в 4 раза больше доходов.
"Общий оборот компании не вырос, поскольку она не занималась строительством, а вот производство железобетона выросло. Мы сейчас уже даже не успеваем производить. Заказов столько, что иногда смотрим и думаем, брать этот или нет", – признал он.
По его словам, компании не хватает места. Особенно актуален этот вопрос зимой, ведь железобетонные изделия хотя бы сутки должны простоять в помещении.
В компании работают 100 человек.
Донатас сказал, что в этом году компания не занималась строительством, но хотела бы возобновить этот бизнес.