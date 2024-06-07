В этих микрорайонах Вильнюса цены на квартиры за год выросли больше всего

В Клайпеде заключено 215 сделок, т.е. на 15% больше, чем в апреле и на 22,2% больше, чем в мае 2023 года.

В Каунасе заключено 335 сделок, на 26,4% больше, чем в апреле и на 35,6% больше, чем в мае 2023 года.

По подсчетам специалистов, в мае 2024 года на рынке вторичного жилья в Вильнюсе (квартир) была заключена 681 сделка, это на 21,4% больше, чем в апреле и на 4,4% больше, чем в мае 2023 года.

По данным специалистов, май продемонстрировал оживление на рынке. Вероятно, это последствие позитивной информации в сфере геополитики и, конечно, начало периода снижения EURIBOR.

Эксперт в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс вместе с 1Partner LT делится переменами на рынке вторичного жилья в Литве.

В общей сложности в мае на вторичном рынке цены в Вильнюсе, по сравнению с апрелем, снизились на 0,1% (1 евро/ кв. м), в Каунасе – увеличились на 0,5% (6 евро/кв. м), в Клайпеде – увеличились на 0,3% (4 евро/ кв. м).

За год в Вильнюсе цены снизились на 1,1% (22 евро/ кв. м) до 1955 евро/ кв. м, в Каунасе на 1,9% (25 евро/ кв. м) до 1287 евро/ кв. м.

В Клайпеде за год цены снизились на 0,3% (4 евро/ кв. м) до 1258 евро/ кв. м.

В Вильнюсе в центральной части города, в Старом городе, в Науяместисе, Жверинасе, Ужуписе квартиры в старых домах подорожали на 0,4% (13 евро/ кв. м) до 3033 евро/ кв. м. За год цены снизились на 0,4% (11 евро/ кв. м).