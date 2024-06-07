В этих микрорайонах Вильнюса цены на квартиры за год выросли больше всего

Эксперт в сфере недвижимости Арнольдас Антанавичюс вместе с 1Partner LT делится переменами на рынке вторичного жилья в Литве.
По данным специалистов, май продемонстрировал оживление на рынке. Вероятно, это последствие позитивной информации в сфере геополитики и, конечно, начало периода снижения EURIBOR.
По подсчетам специалистов, в мае 2024 года на рынке вторичного жилья в Вильнюсе (квартир) была заключена 681 сделка, это на 21,4% больше, чем в апреле и на 4,4% больше, чем в мае 2023 года.
В Каунасе заключено 335 сделок, на 26,4% больше, чем в апреле и на 35,6% больше, чем в мае 2023 года.
В Клайпеде заключено 215 сделок, т.е. на 15% больше, чем в апреле и на 22,2% больше, чем в мае 2023 года.
В общей сложности в мае на вторичном рынке цены в Вильнюсе, по сравнению с апрелем, снизились на 0,1% (1 евро/ кв. м), в Каунасе – увеличились на 0,5% (6 евро/кв. м), в Клайпеде – увеличились на 0,3% (4 евро/ кв. м).
За год в Вильнюсе цены снизились на 1,1% (22 евро/ кв. м) до 1955 евро/ кв. м, в Каунасе на 1,9% (25 евро/ кв. м) до 1287 евро/ кв. м.
В Клайпеде за год цены снизились на 0,3% (4 евро/ кв. м) до 1258 евро/ кв. м.
В Вильнюсе в центральной части города, в Старом городе, в Науяместисе, Жверинасе, Ужуписе квартиры в старых домах подорожали на 0,4% (13 евро/ кв. м) до 3033 евро/ кв. м. За год цены снизились на 0,4% (11 евро/ кв. м).
В спальных районах ближе к центру - в Жирмунай, Балтупяй, части Антакальниса и Шнипишкес за месяц цена снизилась на 0,3% (6 евро/ кв. м) до 1869 евро/ кв. м. За год цены снизились на 1,7% (33 евро/ кв. м).
В южной части города - Науининкай и Вилкпеде - цена за месяц выросла на 0,5% (9 евро/ кв. м) до 1690 евро/ кв. м. За год цена снизилась на 0,2% (4 евро/ кв. м).
В домах советской постройки в спальных районах - Лаздинай, Каролинишкес, Виршулишкес, Юстинишкес, Шешкине и Фабийонишкес за месяц цена снизилась на 0,5% (9 евро/ кв. м) до 1546 евро/ кв. м. За год квартиры подешевели на 1,7% (26 евро/ кв. м).
В Пилайте за месяц средняя цена снизилась на 0,8% (13 евро/ кв. м) до 1595 евро/ кв. м. За год цена упала на 1,0% (16 евро/ кв. м).
В северной части города - в Таранде, Перкункемис, Байорай, Висоряй и Сантаришкес - за месяц цена выросла на 0,4% (9 евро/ кв. м) до 2035 евро/ кв. м. За год цены на квартиры снизились на 1,1% (22 евро/ кв. м).
В центре Каунаса старые квартиры подорожали на 0,4% (9 евро/ кв. м) до 1984 евро/ кв. м. За год подорожали на 1,9% (37 евро/ кв. м).
В северной части Каунаса за месяц средняя цена выросла на 0,7% (9 евро/ кв. м) до 1240 евро/ кв. м. За год цена снизилась на 2,0% (25 евро/ кв. м).
В западной части - Вилиямполе, Шилайняй - за месяц цена снизилась на 0,3% (4 евро/ кв. м) до 1215 евро/ кв. м. За год цена снизилась на 3,4% (43 евро/ кв. м).
В центре Клайпеды, в Старом городе, за месяц цена выросла на 0,3% (6 евро/ кв. м) до 1746 евро/ кв. м. За год цена выросла на 2,1% (36 евро/ кв. м).
В южной части Клайпеды, находящейся ближе к центру, за месяц цены снизились на 0,7% (9 евро/ кв. м) до 1301 евро/ кв. м. За год средняя цена снизилась на 2,1% (27 евро/ кв. м). В южных районах вдали от центра за месяц цена выросла на 0,7% (8 евро/ кв. м) до 1069 евро/ кв. м. За год она снизилась на 0,4% (5 евро/ кв. м).
В северной части Клайпеды цена за месяц снизилась на 0,3% (5 евро/ кв. м) до 1850 евро/ кв. м. За год выросла на 0,3% (5 евро/ кв. м).