В Друскининкай закрывается легендарное кафе Širdelė

Представитель отдела коммуникации Каунасской клиники Аусте Александравичюте-Швяжене сказала, что о планах и работе учреждения комментарии появятся после 1 января 2024 года, а пока рекомендовала обратиться в МВД.

Кафе должно быть закрыто, поскольку, по словам Янейкене, в филиале больницы не могут продавать алкоголь.

"Кафе Širdelė будет работать до 31 декабря 2023 года", – сказала Янейкене. По ее словам, работникам кафе предложили позиции в системе питания санатория Dainava.

Сейчас владелец санатория Министерство внутренних дел Литвы . Однако МВД отказалось от него и хотело передать "Имущественному банку", но муниципалитет уговорил Минздрав передать санаторий больнице.

К сожалению, кафе Širdelė канет в Лету. Поскольку после реорганизации санаторий Dainava , при котором работает кафе, переходит к Каунасской клинике.

Культовое кафе знали не только местные жители, но и туристы из других городов. В кафе проводился фестиваль "Поэтическая осень Друскининкай".

Но и представители МВД были немногословны.Представитель министерства Миндаугас Баярунас сказал, что МВД передает имущество Dainavа и в дальнейших процессах участвовать не будет.

Некоторые жители Друскининкай обеспокоены судьбой здания, в котором работает кафе Širdelė. Кафе и санаторий находятся в разных зданиях – санаторий - на Майронё, 22, а Širdelė – на Майронё, 16.

"Если здание передадут "Имущественному банку", то его надо будет как-то отапливать, а отопительная система единая. У всего комплекса Потребуются большие инвестиции – нужно подключиться к центральному отоплению. В противном случае здание сгниет или ненароком сгорит, что уже бывало с некоторыми деревянными постройками в Друскининкай", – сказал Delfi один источник, непожелавший называть свое имя публично.

Кстати, здание, в котором работает кафе включен в список культурных ценностей.

Пресс-секретарь Департамента культурного наследия Юрате Мичюкене сказала, что сносить такие здания или менять их ценные особенности нельзя.