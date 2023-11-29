В Друскининкай закрывается легендарное кафе Širdelė

Культовое кафе знали не только местные жители, но и туристы из других городов. В кафе проводился фестиваль "Поэтическая осень Друскининкай".
К сожалению, кафе Širdelė канет в Лету. Поскольку после реорганизации санаторий Dainava, при котором работает кафе, переходит к Каунасской клинике.
Сейчас владелец санатория Министерство внутренних дел Литвы. Однако МВД отказалось от него и хотело передать "Имущественному банку", но муниципалитет уговорил Минздрав передать санаторий больнице.
Санаторий станет филиалом Каунасской клиники, но кафе Širdelė будет закрыто. Это Delfi подтвердила директор Dainavа Веста Янейкене.
"Кафе Širdelė будет работать до 31 декабря 2023 года", – сказала Янейкене. По ее словам, работникам кафе предложили позиции в системе питания санатория Dainava.
Кафе должно быть закрыто, поскольку, по словам Янейкене, в филиале больницы не могут продавать алкоголь.
По сведениям Delfi, в кафе работают 6 человек. K
Представитель отдела коммуникации Каунасской клиники Аусте Александравичюте-Швяжене сказала, что о планах и работе учреждения комментарии появятся после 1 января 2024 года, а пока рекомендовала обратиться в МВД.
Но и представители МВД были немногословны.Представитель министерства Миндаугас Баярунас сказал, что МВД передает имущество Dainavа и в дальнейших процессах участвовать не будет.
Некоторые жители Друскининкай обеспокоены судьбой здания, в котором работает кафе Širdelė. Кафе и санаторий находятся в разных зданиях – санаторий - на Майронё, 22, а Širdelė – на Майронё, 16.
"Если здание передадут "Имущественному банку", то его надо будет как-то отапливать, а отопительная система единая. У всего комплекса Потребуются большие инвестиции – нужно подключиться к центральному отоплению. В противном случае здание сгниет или ненароком сгорит, что уже бывало с некоторыми деревянными постройками в Друскининкай", – сказал Delfi один источник, непожелавший называть свое имя публично.
Кстати, здание, в котором работает кафе включен в список культурных ценностей.
Пресс-секретарь Департамента культурного наследия Юрате Мичюкене сказала, что сносить такие здания или менять их ценные особенности нельзя.
Представитель "Имущественного банка" Каролис Вайткявичюс сказал Delfi, что им известно, что здание будет передано им, после этого его выставят на продажу.
"Однако процесс отделения таких объектов, формирование земельного участка требует немало времени. Обычно, если "Имущественному банку" передают здание с пользователями или арендаторами, им предлагают остаться в помещении, продлить договор до подготовки здания к продаже. Были случаи, когда арендаторы потом выкупали такие здания и оставались в них. Поэтому в данном случае мы считаем, что кафе могло бы продолжать работу", – сказал он.
По словам Вайткявичюса, пока сложно назвать, сколько стоит это здание. Цену устанавливают независимые оценщики.