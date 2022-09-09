В домах жителей Литвы установят новые счетчики на воду

Пресс-секретарь "Вильняус ванденис" Рената Саулите-Смалске сказала, что перемены должны порадовать жителей.

"Мы хотим, чтобы настал тот день, когда жителям не придется регистрировать показания счетчиков, это сэкономит время на другие дела. Поэтому в Вильнюсе было решено установить современные счетчики. На данный момент новые счетчики уже установлены в колодцах, сейчас их установят в домах и квартирах. Первые современные счетчики в домах у жителей установят в конце текущего года", – заметила она.

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Для работы таких счетчиков нужен интернет. Представитель Bitė Lietuva Элигиюс Ракицкас сказал, что для этого будет использован интернет вещей (концепция сети передачи данных между физическими объектами).

"Этот интернет позволит подключить к одной сети миллионы счетчиков", – сказал он, заметив, что эта технология может действовать по всей Литве, не только в столице.

Саулите-Смалске заметила, что механические счетчики в домах у жителей заменят ультразвуковыми с дистанционным управлением.

Начало работ – конец 2022 года, а их окончание – 2030 г.

"Главное новшество - жителям не надо каждый месяц следить за показаниями счетчика. Мы установим новые счетчики, а наши специалисты каждый месяц будут фиксировать их показания и информировать клиента о расходе воде. Мы надеемся, что первые счетчики будут установлены в конце этого года. В 2030 году такие счетчики будут во всех квартирах и домах", – сказала Саулите-Смалске.