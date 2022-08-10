В домах у вильнюсцев в скором времени установят умные счетчики на воду

На завершившемся этапе внедрения умного водопровода компания установила умные счетчики в колодцах и на входах в системы многоквартирных домов. Всего установлено больше 8000 умных счетчиков. В квартирах эти приборы планируют начать устанавливать в конце этого года.

"Точные, автоматически получаемые данные - это шаг в сторону более качественного опыта потребителей и эффективной деятельности компании. И хотя польза от таких решений неоспорима, это первый подобный проекта в странах Балтии и Польше. Цель нашего проекта - не только улучшение качества услуг, но и побуждение к переменам других регионов страны и компаний всего региона", – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

"По подсчетам, после осуществления проекта мы будем экономить или избежим убытков на сумму 1 млн. евро в год. Еще больше мы сэкономим, когда откажемся от ежемесячной проверки данных счетчиков. Сэкономленные средства мы сможем инвестировать в расширение водопровода и обновление труб", – сказал гендиректор компании Саулюс Савицкас.

По его словам, этот проект не только поможет идентифицировать нелегальные подключения к сети, быстрее узнать и локализовать аварии, но и будет способствовать экономии воды, облегчит рутину жителей.

При установке умных счетчиков в колодцах и на входах в многоквартирные дома компания Bitė Lietuva первая в странах Балтии внедрила действующую технологию "интернета вещей" (NB - IoT). Данные со счетчиков будут передаваться при помощи безопасной мобильной связи быстро и эффективно.

Проект окончательно завершится к 2030 году, тогда в Литве не останется обычных счетчиков. Всего установят около 350 000 умных счетчиков, инвестиции составят 27 млн. евро.