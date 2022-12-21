В декабре важно вовремя декларировать показания счетчиков, чтобы не пришлось платить дороже

Правительство в декабре утвердило компенсации за электричество и газ на следующий год. Ignitis с января будет поставлять электроэнергию по общественным поставкам по цене 28 центов за кВт/ч (с НДС) – на 17% дороже, чем сейчас.

Без компенсации тариф составил бы 56,5 центов. Потребителям, которые пользуются услугами независимых поставщиков, также будут компенсировать 28,5 конечной цены, но так, чтобы цена не была ниже 28 центов. По этой причине в этом месяце важно вовремя декларировать показания счетчиков, чтобы не пришлось платить по новым тарифам.

Представитель Ignitis Нериле Мажейкене сказала, что потребители в Литве должны декларировать показания счетчиков не позднее последнего дня месяца.

Больше половины клиентов Ignitis декларируют показания по интернету. При подключении они декларируют показания и сразу оплачивают счет.

Мажейкене просит клиентов, которые сами не пользуются интернетом, попросить близких декларировать их показания по коду клиента, тогда не придется тратить время на поездки в отделение и звонки.