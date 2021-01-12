По данным Департамента статистики, в декабре согласованный с другими странами ЕС показатель был на 0,1 проц. пункта меньше, чем рассчитанный по национальному индексу потребительских цен.

Согласованный годовой показатель инфляции (в декабре, по сравнению с декабрем 2019 года) составил 0,1%. Национальный годовой показатель достигал 0,2%.

Согласованная месячная дефляция (в декабре, по сравнению с ноябрем), как и национальный показатель, была близка к нулю.