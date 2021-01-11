В декабре в Литве фиксировалась нулевая инфляция

Годовая инфляция (в декабре, по сравнению с декабрем 2019 года) составила 0,2%, а среднегодовая инфляция – 1,2% (в ноябре – соответственно 0,6% и 1,4%).

Месячные изменения цен в наиболее значительной степени коснулись одежды, обуви, овощей, алкогольных напитков, средств личного ухода, которые снизились в цене, а горючее, смазочные материалы, услуги пассажирских авиаперевозок и отопление выросли в цене.

За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,4%,а на услуги – выросли на 0,7%.

За год потребительские цены снизились на 1,3%, а цены на услуги возросли на 3,9%.