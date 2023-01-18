В декабре личные автомобили (M1) составили 11 428 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 742 ед. В декабре в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок BMW (1681 ед.), Volkswagen (1667 ед.) и Audi (1085 ед.).

Среди моделей лидировали Volkswagen Passat (489 ед.), BMW 5 серии (453 ед.), BMW 3 серии (391 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 9,4 года. Доля дизельных автомобилей – 67,8% (в декабре 2021 г. – 66,3%).

Как говорится в сообщении AutoTyrimai, в декабре в Литве произведено 13 635 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 9,1% меньше, чем в декабре 2021 г. (14 998 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 13 086, легковых коммерческих (N1) – 549.

В декабре владельцев чаще всего меняли автомобили марок Volkswagen (2 291 ед.), BMW (1 531 ед.) и Audi (1 445 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей Volkswagen Passat (746 ед.), Volkswagen Golf (520 ед.), BMW 3 серии (520 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 13,5 года.

За весь 2022 г. в Литве первый раз зарегистрировано 148 460 подержанных легковых автомобилей, т.е. на 1,3% больше, чем за 2021 г. (146 625 ед.). Средний возраст составил 10,8 года. Доля дизельных автомобилей составила 68,3% (в 2021 г. – 69,4%).

За все двенадцать месяцев 2022 г. в стране было произведено 194 214 операций по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 0,6% меньше, чем за 2021 г. (195 453 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,1 года.