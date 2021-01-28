aA
По причине сильного снегопада в Литве без электроэнергии остаются еще около 14 тыс. домашних хозяйств.
В четверг утром без электроэнергии в Литве оставалось 14 тысяч домашних хозяйств
© Shutterstock

Большинство оставшихся без электроэнергии находятся в Вильнюсском районе – около 6,6 тыс., в Утянском регионе – около 4,2 тыс., сообщил оператор системы ЛЭП Energijos skirstymo operatorius (ESO).

ESO отмечает, что в четверг неисправности устраняют около 230 бригад.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ESO прикладывает все усилия для устранения неисправностей ЛЭП в Литве (2)

Поскольку по причине обильного снегопада в эти дни...

В Каунасе на одной улице из-за обильного снега упали электрические столбы (4)

В среду утром жители Панемуне были поражены невиданной...

В Литве без электричества остается 55 тысяч домашних хозяйств (9)

В Литве из-за повреждений линий электропередачи в...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: парикмахерские и школы в Литве откроют в то же самое время (18)

Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните в передаче...

"Полутонов быть не может". Врач из Беларуси - про пандемию Covid-19 и реакцию медиков на политический кризис (17)

Ни одна проблема сегодня в Беларуси не существует вне...

Исследование: лучше всех в мире с Covid-19 справляется Новая Зеландия, Литва — на 19-м месте (5)

Согласно результатам исследования независимых...

Рекордный снегопад закончился – возвращаются морозы (4)

После обильных осадков в Литве наступило похолодание....

Часть представителей малого бизнеса не получает помощи из-за формальностей: парламент намерен менять порядок (6)

Представители малого бизнеса в Литве , у которых в...