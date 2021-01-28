В четверг утром без электроэнергии в Литве оставалось 14 тысяч домашних хозяйств

Большинство оставшихся без электроэнергии находятся в Вильнюсском районе – около 6,6 тыс., в Утянском регионе – около 4,2 тыс., сообщил оператор системы ЛЭП Energijos skirstymo operatorius (ESO).

ESO отмечает, что в четверг неисправности устраняют около 230 бригад.