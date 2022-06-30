В четверг - последняя возможность заплатить за электричество по более низкой цене

По данным Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), 30 июня независимого поставщика выбрали 642 400 клиентов второго этапа, т.е. 82,4% тех, кто должен был это сделать.

Представитель ГСРЭ Айра Пикчунене сказала Delfi, что если клиент должен был выбрать поставщика, то он должен расплатиться с прежним поставщиком услуги 30 июня.

"Договор вступает в силу с 1 июля, тогда вступят в силу новые тарифы. Потребитель должен декларировать реальные показания счетчика и заплатить по счету", – сказала она.

Кетлерюс подтвердил, что 30 июня - последний день декларации показаний счетчика. Это нужно сделать, чтобы заплатить за электричество по действующим сейчас тарифам - с 1 июля тариф увеличится. Это касается и тех, кто перешел к независимым поставщикам, и тех, кто должен сделать выбор до декабря этого года, поскольку с июля меняются цены у всех поставщиков электричества.

Директор Perlo energijа Вилюс Юрайтис также сказал Delfi, что очень важно заплатить за услуги прежнему поставщику.

Кетлерюс напомнил, что если люди будут пытаться заплатить больше по низкому тарифу, компания заметит необычные показания и оставляет за собой право проверить их.

"В таком случае мы пересчитаем по реальному расходу. Все равно клиенту придется платить по новым ценам, – сказал он. – Штрафов нет, только пересчитают по новому тарифу".

Кетлерюс заметил, что важно декларировать показания в последний день месяца.

Юрайтис сказал, что декларация показаний с запасом - это нечестная деятельность.

"Поставщик услуги в случае несоответствия обратится в ESO с просьбой проверить показания. Поэтому нельзя декларировать больше электричества, чем вы использовали", – предупредил он.

Директор Perlas energija сказал, что те, кто декларирует показания 1 июля или позже, будут платить по более высокому тарифу.

ESO сообщает, что после изменения поставщика электричества, меняются реквизиты оплаты услуги. "Они получат новый код плательщика, переводить деньги надо на счет нового поставщика", – сказал представитель ESO Ренальдас Радвила.

Новый код получат и те, кому услуги будет предоставлять гарантийный поставщик, им также придется переводить деньги на другой счет.