В "черную пятницу" жители Литвы истратили почти 50 млн. евро

"В этом году жители активно пользовались предложениями торговцев и делали покупки всю неделю перед "черной пятницей". За всю прошлую неделю с 21 до 27 ноября жители потратили в интернете больше 49 млн. евро, это на 23% больше, чем год назад за то же время.

По сравнению с прошлым годом, выросла не только общая сумма, но и число расчетов в среднем", – сказал Деймантас Трумпицкас, представитель банка Swedbank.

По данным банка Swedbank, в этом году во время "черной пятницы" клиенты банка 163 000 раз платили за товары в интернете, а за все неделю был зафиксирован почти 1 млн. расчетов. В этом году число расчетов было на 11-13% больше, чем в прошлом.

По словам Трумпицкаса, рост числа расчетов показывает, что жители покупали больше, чем в прошлом году, и на рост расходов повлияла не только инфляция.

"Похоже, что у жителей есть финансы, они не слишком ограничивают свои расходы на товары не первой необходимости. Такие выводы позволяет сделать и тот факт, что средняя сумма, которую тратил один человек, выросла. Мы можем предположить, что расходы росли так же, как и доходы жителей", – сказал представитель Swedbank.

Трумпицкас заметил, что жители в основном финансируют покупки за счет роста доходов.

По данным Swedbank, средняя зарплата "на руки" в Литве за год выросла больше чем на 11%, а количество работников увеличилось на 5%, поэтому общий фонд зарплат вырос на 17%.

Во время одной покупки в "черную пятницу" жители тратили в среднем чуть больше 56 евро.