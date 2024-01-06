В чеках заправок Jozita как виновные в подорожании газа перечислены все правящие партии

 
DELFI; ELTA
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Kvitas už suskystintas naftos dujas degalinėje „Jozita“ / Remigijaus Žemaitaičio nuotr.
Kvitas už suskystintas naftos dujas degalinėje „Jozita“ / Remigijaus Žemaitaičio nuotr.

С Нового года в Литве был введен акциз в сумме 304 евро за тонну на сжиженный нефтяной газ, который до сих пор налогами не облагался. В кассовых чеках сети заправок Jozita появилась информация о том, что виноваты в этом политики Союза отечества-Христианских демократов Литвы. После того как стали обсуждать историю введения налога, глава сети решил пополнить информацию и в чеке перечислить все правящие партии - СО-ХДЛ, Движение либералов и Партию свободы.

Как и первый чек, такой чек сфотографировал и в социальной сети фейсбук разместил депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Информацию о том, что такая запись есть в кассовом чеке, подтвердил глава сети Jozitа Йонас Йокубаускис. Он сказал, что мог назвать консерваторов и другим словом.

"А что пид****** надо было назвать? В чеке не вместилось все. Я бы еще дописал пид*******. Консерваторы сейчас большинство. Если они большинство, то я написал правильно", – сказал он.

Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, реагируя на эту ситуацию, у себя на странице в фейсбуке указал, что возмущаться надо не решениями правительства, а такими компаниями, как Jozita, которая до сих пор торгует с Россией.

Парламент Литвы в мае 2023 года одобрил проект закона об акцизах, после вступления в силу которого отказались от льготных налогов и увеличили акцизы на загрязняющие природы виды топлива.

Сжиженный нефтяной газ с 2024 года подорожал, потому что парламент принял поправки к закону об акцизах и ввел акциз на весь газ, включая тот, что используется в быту, ранее он налогами не облагался.

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