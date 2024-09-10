В центре Вильнюса появилась плавучая гостиница

Гостиница впечатляет своим видом – из ее окон открывается вид на гору Гедиминаса. Проект отлично сочетается с окружение. Планируется, что в скором времени гостиница начнет принимать постояльцев.
Об этом проекте уже сообщалось. В гостинице оборудованы 23 номера по типу студий. Жилые комнаты будут на обоих этажах гостиницы, в каждую ведет отдельный вход, в номере есть душевая, а часть окон будет выходить на Нерис.
На крыше гостиницы планируют открыть ресторан и бар. Открытое пространство будет доступно для горожан и гостей столицы. В теплое время года там можно заниматься спортом.
Это первая подобная гостиница в Литве, находящаяся в центре Вильнюса, напротив башни Гедиминаса и Кафедральной площади. В других странах такие гостиницы пользуются популярностью.
После окончания сезона гостиница переместится в зимний порт в Жирмунай и будет там продолжать свою деятельность.