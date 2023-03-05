В центре Вильнюса - парад пустых витрин: цены завышают и арендодатели

Много пустых помещений

Прогуливаясь по старому городу столицы, нетрудно заметить пустые витрины магазинов. Их особенно много на одной из центральных улиц Вильнюса - проспекте Гедиминаса.

“Сдается торговое помещение”, — гласила вывеска на витрине.

“Аренда. 109 кв.м.”, — говорится в другом объявлении, а рядом можно найти номер мобильного телефона.

“Такая тенденция не нова, учитывая экономическую ситуацию”, — признает Ремигиюс Валицкас, менеджер проектов коммерческой недвижимости Ober-Haus, который занимается арендой таких коммерческих помещений в центре Вильнюса.

Он сказал, что сейчас на это влияет сезонность, но это вовсе не главная причина.

“Допустим, у нас сейчас небольшой кризис в экономике, что отразилось и на том, что помещения не были заполнены.

Кое-где, я бы сказал, сами владельцы помещений не смирились с реальностью, завышают цены и поэтому не сдают помещения на длительный срок”, - сказал Р. Валицкас, однако подчеркнул, что движение на рынке происходит, ротация есть, хоть и небольшая.

Не сравнивает с 2008 годом

По словам Р. Валицкаса, нынешнюю ситуацию с 2008 г. в вопросе рынка аренды коммерческой недвижимости мы сравнивать не можем, но то, что кризис чувствуется, сомнений нет.

“Торговцы первыми это чувствуют. Здесь и война, и цены на энергоносители, и охлаждение самой экономики, все связано.

Арендаторы также не склонны открывать новые точки или переезжать в другие помещения, все склонны ждать", - сказал он.

На витринах на проспекте Гедиминаса также видны объявления об аренде от компании Real Game, оказывающей услуги в сфере недвижимости.

Эрнестас Адомайтис, партнер консалтинговой компании по коммерческой недвижимости Real Game, также назвал причины, которые, по его словам, могли повлиять на увеличение предложения помещений.

“Главная причина в том, что арендатору больше не нужно находиться на центральной улице города, чтобы его нашли. На платформе Google maps люди ищут, например, ближайший ресторан суши и выбирают его по расстоянию, рейтингу, фото. Таким образом, восприятие места в корне изменилось.

Другая причина заключается в том, что главные улицы города, такие как пр. Гедиминаса, ул. Вокечю или Лайсвес ал. в Каунасе — старая ностальгия владельцев, и представление, что их собственность лучше, чем параллельные улицы, приводит к более высоким ожиданиям в отношении арендной платы.

Однако, учитывая первую причину, арендаторам типа “Дактарас десертас” выгоднее арендовать на параллельной улице второго уровня важности и тратить сэкономленную разницу “арендной платы” на рекламу в социальных сетях, привлекая таким образом большее количество пользователей, чем если бы они были на пр. Гедиминаса или где-то там.

Третья, тоже немаловажная причина, повышение коммунальных платежей несколько затормозило развитие предприятий общепита, и после пандемии помещения не заполнялись”, — пояснил он.

В целом, по словам собеседников, стоимость аренды коммерческих помещений возле собора пр. Гедиминаса в настоящее время колеблется в районе 30-35 евро/кв.м, а возле Сейма цены ниже. Там вы должны заплатить около 15 евро за квадратный метр.

Как подсчитано, в настоящее время на пр. Гедиминаса около 3000 кв. м свободных помещений в аренду — около 15 свободных помещений.

"По сравнению с прошлым годом увеличилось количество вакантных помещений", - добавил Э. Адомайтис.

Дали прогнозы

Руководитель проектов коммерческой недвижимости Ober-Haus Р. Валицкас считает, что в ближайшей перспективе ситуация с коммерческой арендой существенно не изменится.

“Весна, с точки зрения сезонности, всегда может быть немного более активной, но, учитывая общую ситуацию, больших изменений не будет”, — сказал он.

Это означает, что, по его словам, вероятно, не будет изменений и в ценах на аренду недвижимости.

“Необходимо осознавать, что помещение арендуют состоятельные люди, для которых незанятое помещение не имеет большого значения по сравнению с другими доходами. В результате не может быть быстрого решения о снижении цен”, - пояснил Р. Валицкас.

Э. Адомайтис, партнер консалтинговой компании по коммерческой недвижимости Real Game, заверил, что видит хорошие тенденции на будущее.

“Время покажет, но тенденции хорошие — электроэнергия подешевела, инфляция снижается, что приводит к лучшим ожиданиям на будущее. Лучшие ожидания ведут к более высокому потреблению”, — сказал он.