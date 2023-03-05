В центре Вильнюса - парад пустых витрин: цены завышают и арендодатели

Много пустых помещений
Прогуливаясь по старому городу столицы, нетрудно заметить пустые витрины магазинов. Их особенно много на одной из центральных улиц Вильнюса - проспекте Гедиминаса.
“Сдается торговое помещение”, — гласила вывеска на витрине.
“Аренда. 109 кв.м.”, — говорится в другом объявлении, а рядом можно найти номер мобильного телефона.
“Такая тенденция не нова, учитывая экономическую ситуацию”, — признает Ремигиюс Валицкас, менеджер проектов коммерческой недвижимости Ober-Haus, который занимается арендой таких коммерческих помещений в центре Вильнюса.
Он сказал, что сейчас на это влияет сезонность, но это вовсе не главная причина.
“Допустим, у нас сейчас небольшой кризис в экономике, что отразилось и на том, что помещения не были заполнены.
Кое-где, я бы сказал, сами владельцы помещений не смирились с реальностью, завышают цены и поэтому не сдают помещения на длительный срок”, - сказал Р. Валицкас, однако подчеркнул, что движение на рынке происходит, ротация есть, хоть и небольшая.
Не сравнивает с 2008 годом
По словам Р. Валицкаса, нынешнюю ситуацию с 2008 г. в вопросе рынка аренды коммерческой недвижимости мы сравнивать не можем, но то, что кризис чувствуется, сомнений нет.
“Торговцы первыми это чувствуют. Здесь и война, и цены на энергоносители, и охлаждение самой экономики, все связано.
Арендаторы также не склонны открывать новые точки или переезжать в другие помещения, все склонны ждать", - сказал он.
На витринах на проспекте Гедиминаса также видны объявления об аренде от компании Real Game, оказывающей услуги в сфере недвижимости.
Эрнестас Адомайтис, партнер консалтинговой компании по коммерческой недвижимости Real Game, также назвал причины, которые, по его словам, могли повлиять на увеличение предложения помещений.
“Главная причина в том, что арендатору больше не нужно находиться на центральной улице города, чтобы его нашли. На платформе Google maps люди ищут, например, ближайший ресторан суши и выбирают его по расстоянию, рейтингу, фото. Таким образом, восприятие места в корне изменилось.
Другая причина заключается в том, что главные улицы города, такие как пр. Гедиминаса, ул. Вокечю или Лайсвес ал. в Каунасе — старая ностальгия владельцев, и представление, что их собственность лучше, чем параллельные улицы, приводит к более высоким ожиданиям в отношении арендной платы.
Однако, учитывая первую причину, арендаторам типа “Дактарас десертас” выгоднее арендовать на параллельной улице второго уровня важности и тратить сэкономленную разницу “арендной платы” на рекламу в социальных сетях, привлекая таким образом большее количество пользователей, чем если бы они были на пр. Гедиминаса или где-то там.
Третья, тоже немаловажная причина, повышение коммунальных платежей несколько затормозило развитие предприятий общепита, и после пандемии помещения не заполнялись”, — пояснил он.
В целом, по словам собеседников, стоимость аренды коммерческих помещений возле собора пр. Гедиминаса в настоящее время колеблется в районе 30-35 евро/кв.м, а возле Сейма цены ниже. Там вы должны заплатить около 15 евро за квадратный метр.
Как подсчитано, в настоящее время на пр. Гедиминаса около 3000 кв. м свободных помещений в аренду — около 15 свободных помещений.
"По сравнению с прошлым годом увеличилось количество вакантных помещений", - добавил Э. Адомайтис.
Дали прогнозы
Руководитель проектов коммерческой недвижимости Ober-Haus Р. Валицкас считает, что в ближайшей перспективе ситуация с коммерческой арендой существенно не изменится.
“Весна, с точки зрения сезонности, всегда может быть немного более активной, но, учитывая общую ситуацию, больших изменений не будет”, — сказал он.
Это означает, что, по его словам, вероятно, не будет изменений и в ценах на аренду недвижимости.
“Необходимо осознавать, что помещение арендуют состоятельные люди, для которых незанятое помещение не имеет большого значения по сравнению с другими доходами. В результате не может быть быстрого решения о снижении цен”, - пояснил Р. Валицкас.
Э. Адомайтис, партнер консалтинговой компании по коммерческой недвижимости Real Game, заверил, что видит хорошие тенденции на будущее.
“Время покажет, но тенденции хорошие — электроэнергия подешевела, инфляция снижается, что приводит к лучшим ожиданиям на будущее. Лучшие ожидания ведут к более высокому потреблению”, — сказал он.
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