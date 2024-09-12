В Ботаническом саду Вильнюсского университета состоится осенняя ярмарка

„Только на ярмарке „Литовские цветы“ вы можете увидеть и купить красочные многолетние цветы, здесь будут корзины, наполненные литовскими яблоками, грушами и сливами, рябиной и малиной. Вы сможете пообщаться с представителями питомников, купить редкие плодово-ягодные кусты и фруктовые деревья, а авторитетные садоводы расскажут, как получить хороший урожай“, – сказала организатор ярмарки Регина Юодкайте.