2024.09.12 13:36

В Ботаническом саду Вильнюсского университета состоится осенняя ярмарка

 
ru.DELFI.lt
Mugė "Sodo kraitė"
Mugė "Sodo kraitė"
ФОТО: Organizatorių archyvas

Ботанический сад Вильнюсского университета и Литовский союз цветоводов приглашают на традиционную осеннюю ярмарку „Литовские цветы 2024“. 54-я ярмарка состоится 13-15 сентября в Ботаническом саду в Кайренай.

„Только на ярмарке „Литовские цветы“ вы можете увидеть и купить красочные многолетние цветы, здесь будут корзины, наполненные литовскими яблоками, грушами и сливами, рябиной и малиной. Вы сможете пообщаться с представителями питомников, купить редкие плодово-ягодные кусты и фруктовые деревья, а авторитетные садоводы расскажут, как получить хороший урожай“, – сказала организатор ярмарки Регина Юодкайте.

Ярмарка состоится в Ботаническом саду (ул. Кайрену, 43, Вильнюс):

пятница (13 сентября) 10.00–19.00 ч.;

суббота (14 сентября) 08.00–19.00 ч.;

воскресенье (15 сентября) 08.00–16.00 ч.

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