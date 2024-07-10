2024.07.10 17:40

В ближайшие недели страны Балтии объявят о выходе из соглашения БРЭЛЛ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
VERSLAS - 10424
VERSLAS - 10424

Операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии в ближайшее время намерены проинформировать Россию и Беларусь о решении не продлевать соглашение БРЭЛЛ и выйти из российской электроэнергетической системы (ОЭС/ЕЭС) в феврале 2025 года, сообщает Министерство энергетики.

„В ближайшие недели операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии проинформируют других участников соглашения о совместном решении не продлевать соглашение БРЭЛЛ и выйти из системы ОЭС/ЕЭС в феврале 2025 г., когда страны Балтии проведут тест изолированной работы и синхронизируются с сетями континентальной Европы“, - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В среду в Юрмале (Латвия) ответственные за энергетику министры Литвы, Латвии и Эстонии – Дайнюс Крейвис, Каспар Мелнис и Кристен Михал – заявили, что страны Балтии полностью готовы к синхронизации с электросетями континентальной Европы в феврале следующего года.

„Оценив отчет о ходе работ, министры пришли к выводу, что подготовка к синхронизации энергосистемы стран Балтии идет по плану“, - заявили в Минэнерго.

В ходе встречи также обсуждались национальные планы стран Балтии в области энергетики и изменения климата, а также меры по развитию и продвижению возобновляемых источников энергии.

Кроме того, обсуждались цели энергетической политики до 2040 года, вопросы повышения устойчивости инфраструктуры и возможные изменения в регулировании эксплуатации Инчукальнского подземного хранилища газа.

Политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы систем передачи электроэнергии стран договорились, что в феврале 2025 г. отключатся от российской системы ОЭС/ЕЭС – так называемого энергокольца БРЭЛЛ.

Чтобы синхронизация состоялась через год, государства должны до 7 августа этого года уведомить о том, что они больше не будут продлевать соглашение БРЭЛЛ. Невыполнение этого требования за шесть месяцев до запланированной даты отключения приведет к автоматическому продлению договора.

В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, монтируются новые линии электропередачи, распределительные щиты, обновляются подстанции и проводятся другие работы. В прошлом году Литва также самостоятельно провела проверку изолированной работы системы страны.

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