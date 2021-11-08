"Сейчас стоянка в Бирштонасе бесплатная, машины в городе уже не помещаются – заставлены все улицы, жители не могут подъехать к своим домам", – сказала мэр города Нийоле Диргинчене.
"Одним словом, злятся все – и местные, и приезжие$, – прибавила она.
Порядок оплаты должен утвердить горсовет.
"Посмотрим – может, совет одобрит, а может и нет. Сейчас мы договорились, что администрация готовит порядок, схему – может, на каких-то улицах совсем запретят стоянку, появятся пешеходные улицы. Есть такие идеи", – сказала мэр.
По ее словам, горожане получат разрешение на парковку одной машины бесплатно, за вторую придется платить 50%, аза третью 100% стоимости.
По словам Диргинчене, стоянку могут сделать платной со следующего лета.
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