"Сейчас стоянка в Бирштонасе бесплатная, машины в городе уже не помещаются – заставлены все улицы, жители не могут подъехать к своим домам", – сказала мэр города Нийоле Диргинчене.

"Одним словом, злятся все – и местные, и приезжие$, – прибавила она.

Порядок оплаты должен утвердить горсовет.

"Посмотрим – может, совет одобрит, а может и нет. Сейчас мы договорились, что администрация готовит порядок, схему – может, на каких-то улицах совсем запретят стоянку, появятся пешеходные улицы. Есть такие идеи", – сказала мэр.

По ее словам, горожане получат разрешение на парковку одной машины бесплатно, за вторую придется платить 50%, аза третью 100% стоимости.

По словам Диргинчене, стоянку могут сделать платной со следующего лета.