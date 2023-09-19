В Беларуси — неурожай зерна. Как по этому показателю страна выглядит на фоне Литвы

Какой урожай зерна в Беларуси и в Литве

В базе данных Белстата свежая статистика по сбору нового урожая пока не появилась, хотя дата ее обновления указана 15 сентября. До тех пор информацию об этом можно узнать только из заявлений белорусских чиновников и публикаций Минсельхозпрода РБ. Но если летом чиновники изо дня в день отчитывались о процентах собранного урожая, то финальный объем собранных зерновых никто из них не назвал до сих пор. Последний более-менее детальный отчет Минсельхозпрода РБ был о собранных 6,1 млн тонн зерна, что составляло 98% от ожидаемого урожая (правда, позже эти данные на сайте ведомства удалили). Но после этого чиновники стали отчитываться уже о намолоченных объемах зерна.