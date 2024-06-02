В Балтупяй – очередное строительство: начинается реализация проекта строительства крупного квартала

„Этот проект, который мы будем развивать в стратегически удобной части Вильнюса – Балтупяй, уникален тем, что предложит будущим жителям несколько различных типов жилья: квартиры в стиле пентхаус, лофты с высокими потолками, городские коттеджи с частными дворами и отдельными входами, просторные апартаменты с террасами. Это позволит гарантировать, что предлагаемое жилье будет отвечать различным потребностям жильцов, молодым новоселам, ищущим новое жилье, семьям или пенсионерам, а также найдут для себя интересный вариант покупатели, заинтересованные в возможностях инвестирования в недвижимость“, — говорит менеджер Realco Юлюс Довидонис.
Проект „Baltupis“ займет общую площадь 1,67 га, которая расположится на двух участках по улице Дидлаукио с отдельными адресами. На первом этапе на улице Дидлаукио, 53 будут построены жилые дома. Здесь планируется построить 155 домов различного типа, а на первых этажах зданий разместится 12 коммерческих помещений.
Компания получила разрешение на строительство второй очереди проекта, который в дальнейшем будет развиваться на ул. Дидлаукио, 45В, но в настоящее время, по словам Ю. Довидониса, основное внимание уделяется работам первого этапа.
Проект будет отличаться уникальными архитектурными решениями, созданными архитектурным бюро Unitectus, архитектурной группой SP и архитектурной мастерской Trys A.M. По замыслу архитекторов, в нем предусмотрены отдельные комплексы небольших объемов с закрытыми дворами, частными и общественными пространствами. Это позволит создать район, в котором есть место как для общения между жителями, так и для уединения.
Всего в жилом квартале высотностью 1-5 этажей планируется разместить 368 различного типа квартир, 21 помещение для коммерческой деятельности, 285 парковочных мест, а также места для хранения велосипедов и складские помещения.
Также планируется оборудовать общественное пространство площадью 60 кв. метров, предназначенное для общих нужд жильцов квартала: встреч, мероприятий, других собраний.
„Подобные общественные пространства популярны в современных проектах общежитий (англ. co-living), но в жилых многоквартирных домах такое произойдет впервые. При разработке наших проектов мы уделяем внимание развитию и мобилизации сообществ – в проекте „Prie Vilnelė““ мы оборудовали аналогичное пространство для нужд сообщества – террасу на крыше площадью 100 кв.м., которую жители уже оценили. Надеемся, что идея создания общественного пространства в проекте „Baltupis“ будет положительно воспринята новоселами и постоянно будет использоваться“, — говорит руководитель „Realco“ .
Поскольку между участками, на которых построят многоквартирные дома, вкраплен земельный участок, принадлежащий государству, предполагается создать общественные зеленые зоны, открытые для посещения, озеленить территорию, построить небольшие архитектурные элементы.
В настоящее время Realco осуществляет продажи в проекте высшего класса „Vileišio 27“ на Антакальнисе, а также продолжает строительство проекта престижного класса „Algirdo 3“ в Науяместисе. Компания также вышла на рынок недвижимости Испании: реализует два проекта роскошных вилл и апартаментов на побережье Коста-дель-Соль.