В Балтупяй – очередное строительство: начинается реализация проекта строительства крупного квартала

„Этот проект, который мы будем развивать в стратегически удобной части Вильнюса – Балтупяй, уникален тем, что предложит будущим жителям несколько различных типов жилья: квартиры в стиле пентхаус, лофты с высокими потолками, городские коттеджи с частными дворами и отдельными входами, просторные апартаменты с террасами. Это позволит гарантировать, что предлагаемое жилье будет отвечать различным потребностям жильцов, молодым новоселам, ищущим новое жилье, семьям или пенсионерам, а также найдут для себя интересный вариант покупатели, заинтересованные в возможностях инвестирования в недвижимость“, — говорит менеджер Realco Юлюс Довидонис.