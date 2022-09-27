В Балтийском море фиксируются утечки на газопроводе Nord Stream 1

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Два случая утечки газа установлены на газопроводе Nord Stream 1 в Балтийском море через несколько часов после похожего инцидента на газопроводе Nord Stream 2, сообщили во вторник учреждения власти Скандинавии.
"Учреждения власти были информированы о еще двух случаях утечки на газопроводе Nord Stream 1, который также не действует, но в нем есть газ", – сказал агентству новостей Франс Пресс министр энергетики и климата Дании.
Секторы газа и электроэнергии в стране призвали подготовиться к "большему уровню", добавил он.
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