В Балтийском море фиксируются утечки на газопроводе Nord Stream 1

"Учреждения власти были информированы о еще двух случаях утечки на газопроводе Nord Stream 1, который также не действует, но в нем есть газ", – сказал агентству новостей Франс Пресс министр энергетики и климата Дании.

Секторы газа и электроэнергии в стране призвали подготовиться к "большему уровню", добавил он.