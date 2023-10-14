В Австрии началась борьба с ценами на продукты питания: торговцам это дорого обойдется

От булочек до макарон и фруктов – один супермаркет в Австрии снизил цены на основные продукты питания до суммы, которую они стоили бы без НДС, поэтому выбранные товары оказались на 10-20% дешевле. Предприниматели надеются такой акцией привлечь внимание властей. "Таким образом, мы хотим продемонстрировать, что могут быть очень простые и прагматичные решения для контроля продовольственной инфляции в Австрии. Акция продлится весь октябрь, но с 1 ноября, конечно, нам придется вернуться к первоначальным ценам", – сказал Алессандро Вольф, генеральный директор торгового центра.