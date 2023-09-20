В августе рынок подержанных легковых автомобилей увеличился более чем на 13%

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 13 059 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 838 ед. В августе в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (1 885 ед.), BMW (1 656 ед.) и Opel (1 188 ед.).
Среди моделей лидировали Volkswagen Passat (483 ед.), BMW 5 серии (479 ед.) и Opel Astra (441 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,1 года. Доля дизельных автомобилей – 65,9 проц. (в августе 2022 г. – 68,2 проц.).
Как говорится в сообщении AutoTyrimai, в августе в Литве произведено 17 017 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 3,2 проц. больше, чем в августе 2022 г. (17 017 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 16 987, легковых коммерческих (N1) – 571.
В августе владельцев чаще всего меняли автомобили марок Volkswagen (2 854 ед.), BMW (1 987 ед.) и Toyota (1 737 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей Volkswagen Passat (899 ед.), BMW 3 серии (653 ед.) и Volkswagen Golf (646 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 13,9 года.
В январе-августе 2023 г. в Литве первый раз зарегистрировано 104 359 подержанных легковых автомобилей, т.е. на 6,9 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (97 620 ед.). Средний возраст составил 10,3 года. Доля дизельных автомобилей составила 66,8 проц. (в 2022 г. – 68,0 проц.).
За первые восемь месяцев 2023 г. в стране было произведено 131 208 операции по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 1,2 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (129 594 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,1 года.