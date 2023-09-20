В августе рынок подержанных легковых автомобилей увеличился более чем на 13%

В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 13 059 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 838 ед. В августе в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок Volkswagen (1 885 ед.), BMW (1 656 ед.) и Opel (1 188 ед.).

Среди моделей лидировали Volkswagen Passat (483 ед.), BMW 5 серии (479 ед.) и Opel Astra (441 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,1 года. Доля дизельных автомобилей – 65,9 проц. (в августе 2022 г. – 68,2 проц.).

Как говорится в сообщении AutoTyrimai, в августе в Литве произведено 17 017 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 3,2 проц. больше, чем в августе 2022 г. (17 017 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 16 987, легковых коммерческих (N1) – 571.