В прошлом месяце личные автомобили (M1) составили 12 593 ед., легковые коммерческие транспортные средства (N1) – 767 ед. В апреле в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (1 823 ед.), BMW (1 715 ед.) и "Audi" (1 075 ед.).

Среди моделей лидировали "Volkswagen Passat" (444 ед.), BMW 5 серии (423 ед.), BMW 3 серии (420 ед.). Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,4 года. Доля дизельных автомобилей – 67,6 проц. (в апреле 2022 г. – 68,1 проц.).

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Как говорится в сообщении "AutoTyrimai", в апреле в Литве произведено 15 858 операций по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 5,4 проц. меньше, чем в апреле 2022 г. (16 756 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 15 285, легковых коммерческих (N1) – 573.

В апреле владельцев чаще всего меняли автомобили марок "Volkswagen" (2 614 ед.), BMW (1 705 ед.) и "Toyota" (1 580 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей "Volkswagen Passat" (827 ед.), "Volkswagen Golf" (604 ед.), BMW 3 серии (566 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 14,2 года.

В январе-апреле 2023 г. в Литве первый раз зарегистрировано 49 823 подержанных легковых автомобиля, т.е. на 14,8 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (43 406 ед.). Средний возраст составил 10,4 года. Доля дизельных автомобилей составила 67,4 проц. (в 2022 г. – 67,5 проц.).

За первые четыре месяца 2023 г. в стране было произведено 60 960 операций по смене владельцев б/у легковых автомобилей, т.е. на 0,1 проц. больше, чем за тот же период 2022 г. (60 890 ед.). Средний возраст сменивших владельца автомобилей – 14,3 года.