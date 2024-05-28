В апреле оборот предприятий розничной торговли сократился на 1,2%

По предварительным данным, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в апреле 2024 составил 1 млрд 572 млн евро в ценах того времени и, по сравнению с мартом 2024 г., исключив влияние сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах сократился на 1,5 проц.
За месяц, исключив влияние сезона и количества рабочих дней, оборот предприятий, торгующих продуктами питания, в постоянных ценах сократился на 3,4 проц., не продуктами питания – на 0,3 проц., оборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом – на 1 проц.
В апреле 2024 г., по сравнению с апрелем 2023 г., исключив влияние количества рабочих дней, оборот предприятий розничной торговли (без НДС) в постоянных ценах увеличился на 2 проц.
Оборот предприятий, торгующих продуктами питания, в постоянных ценах сократился на 0,3 проц., не продуктами питания – увеличился на 3,4 проц., оборот предприятий, занимающихся розничной торговлей автомобильным топливом – на 2,9 проц.
Оборот предприятий общепита (без НДС) в апреле 2024 г. составил 124,1 млн евро в ценах того времени и, по сравнению с мартом 2024 г., исключив влияние сезона и количества рабочих дней, в постоянных ценах сократился на 0,8 проц.
В апреле 2024 г., по сравнению с апрелем 2023 г., исключив влияние рабочих дней, оборот предприятий общепита в постоянных ценах сократился на 7,1 проц.