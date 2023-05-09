В основном на это повлияло подорожание услуг воздушного транспорта, одежды, отпускных путевок, овощей, фармацевтической продукции, услуг общественного питания, мяса и продуктов из него, обуви, табачных изделий, а также снижение цены на электрическую и тепловую энергию.

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,5 проц., цены на услуги выросли на 1,3 проц.

Цены на потребительские товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, снизились на 4,3 проц., рыночные – возросли на 0,8 проц.

Цены на товары и услуги из группы жилья, воды, электроэнергии, газа и другого топлива за месяц сократились на 4,9 проц. Больше всего сократились цены на электроэнергию (14,2 проц.), теплоэнергию (9,1 проц.), сжиженный газ для приготовления еды (4 проц.), твердое топливо (1,4 проц.), но возросли цены на товары и материалы для содержания и ремонта жилья (1,8 проц.).

В связи с новыми коллекциями весенне-летнего сезона цены на одежду и обувь возросли на 3,6 проц. Одежда подорожала на 3,9 проц., обувь – на 3,7 проц.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,6 проц. Больше всего возросли цены на свежие и охлажденные морепродукты, изделия из теста с мясом, оливковое масло, детское питание, кофе, но подешевели подсолнечное масло, фруктовые и овощные соки, замороженные морепродукты, сливочное масло, орехи. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего подорожали лук, морковь, грейпфруты, поздняя белокочанная капуста, но снизились цены на зеленый виноград, цветную капусту, шпинат, салат Айсберг, длинноплодные огурцы.

Транспортные товары и услуги подорожали на 0,9 проц. Изменение обусловлено повышением цен на авиаперевозки пассажиров (31,1 проц.), морские перевозки (6,3 проц.), цен на бензин (2,5 проц.), велосипеды (1,9 проц.), а также снижением цен на дизельное топливо (6,6 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,3 проц.).

В апреле 2023 г. годовая инфляция (апрель 2023 г., по сравнению с апрелем 2022 г.) составила 14,5 проц.

На годовую инфляцию больше всего повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и мясные продукты, услуги общепита, автомобили, газ, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости, пиво, фармацевтические изделия и снижение цен на горюче-смазочные материалы.

Цены на потребительские товары за год возросли на 15,3 проц., услуги – 12,2 проц.

Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год возросли на 17,3 проц., рыночные – 14 проц.