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Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы во втором квартале 2022 г. составил в ценах того времени 16,1 млрд. евро - на 0,5 проц. меньше, чем в первом квартале этого года, сообщил Департамент статистики.
В апреле-июне падение ВВП Литвы составило 0,5%
© DELFI / Josvydas Elinskas

Такое реальное изменение ВВП подсчитано статистиками без учета влияния числа рабочих дней и сезона.

Оценивая изменение ВВП методом производства, наибольшее падение во втором квартале 2022 г. определили результаты деятельности предприятий в области транспорта и хранения, строительства и операций с недвижимостью, отмечает Департамент статистики.

Если сравнивать два первых квартала года, то в апреле-июне расходы окончательного потребления домашних хозяйств уменьшились на 2,4 проц., сектора власти увеличились на 0,4 проц., на 1,5 проц. уменьшилось формирование общего основного капитала. На 4,8 уменьшился экспорт товаров и услуг, на 3,9 проц. – импорт.

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