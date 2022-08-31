В апреле-июне падение ВВП Литвы составило 0,5%

Такое реальное изменение ВВП подсчитано статистиками без учета влияния числа рабочих дней и сезона.

Оценивая изменение ВВП методом производства, наибольшее падение во втором квартале 2022 г. определили результаты деятельности предприятий в области транспорта и хранения, строительства и операций с недвижимостью, отмечает Департамент статистики.

Если сравнивать два первых квартала года, то в апреле-июне расходы окончательного потребления домашних хозяйств уменьшились на 2,4 проц., сектора власти увеличились на 0,4 проц., на 1,5 проц. уменьшилось формирование общего основного капитала. На 4,8 уменьшился экспорт товаров и услуг, на 3,9 проц. – импорт.