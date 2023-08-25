В Аникщяйском районе будет представлен самый большой парк солнечных электростанций в странах Балтии

Новый объект возобновляемой энергетики будет производить около 95 тыс. МВтч электроэнергии ежегодно. Такого количества электроэнергии могло бы хватить примерно 90 тыс. потребителей.

Сообщается, что парк будет самым большим и мощным во всех странах Балтии, его площадь составит около 120 гектаров, будет установлено 140 тыс. переворачиваемых солнечных панелей. Мгновенная мощность парка составит 65 МВт.

Также указывается, что новая солнечная электростанция станет первой, которую в сентябре Litgrid подключит к своей управляемой системе передачи электроэнергии.