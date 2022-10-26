Компания Rezus.lt предоставляла пассажирам услуги тестирования с начала 2021 года.
Услугу не будут предоставлять из-за снижения спроса на услугу, отпала необходимость в тестировании перед или после поездок.
В 2022 г. страны Европы отказались от введенных в связи с распространением коронавируса ограничений: больше не требуют сдавать тест на коронавирус, подтверждать факт вакцинации и т.д.
Благодаря успешным кампаниям вакцинации в ряде стран отпала необходимость в тестировании.
Литовские аэропорты напоминают, что возвращающиеся в Литву из любых стран не сталкиваются с ограничениями, связанными с COVID-19, не нужны ни тесты, ни самоизоляция.
Однако перед поездкой следует поинтересоваться правилами, действующими в той стране, куда вы отправляетесь. Особенно это касается поездок за пределы .
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