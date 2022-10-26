Компания Rezus.lt предоставляла пассажирам услуги тестирования с начала 2021 года.

Услугу не будут предоставлять из-за снижения спроса на услугу, отпала необходимость в тестировании перед или после поездок.

В 2022 г. страны Европы отказались от введенных в связи с распространением коронавируса ограничений: больше не требуют сдавать тест на коронавирус, подтверждать факт вакцинации и т.д.

Благодаря успешным кампаниям вакцинации в ряде стран отпала необходимость в тестировании.

Литовские аэропорты напоминают, что возвращающиеся в Литву из любых стран не сталкиваются с ограничениями, связанными с COVID-19, не нужны ни тесты, ни самоизоляция.

Однако перед поездкой следует поинтересоваться правилами, действующими в той стране, куда вы отправляетесь. Особенно это касается поездок за пределы .