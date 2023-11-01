В 2022 году оборот предприятий розничной торговли в Литве достиг 18,8 млрд. евро

В столичном регионе оборот предприятий розничной торговли в 2022 г. составил 7,4 млрд. евро или 39,4% всего оборота предприятий розничной торговли страны, в регионе центральной и западной Литвы – 11,4 млрд. евро или 60,6%.
Средний оборот предприятий розничной торговли на одного жителя страны в 2022 г. составил 6700 евро. Самый высокий оборот предприятий розничной торговли на одного жителя был в Вильнюсском городском самоуправлении – 11 100 евро, Каунасском – 10 100 евро, Клайпедском городском самоуправлении – 7800 евро, самый низкий – в Нерингском самоуправлении – 1400 евро, Казлу Рудском – 2000 евро, Шальчининкском – 2500 евро.
В 2022 году оборот предприятий деятельности общественного питания и напитков (без НДС и акцизов) составил 1 448,1 млн. евро и по сравнению с 2021 годом вырос как в столичном регионе, так и в регионе центральной и западной Литвы. Также увеличился оборот предприятий общественного питания и напитков на одного жителя.
В столичном регионе оборот предприятий деятельности общественного питания и напитков в 2022 году составил 676,3 млн. евро, или 46,7% от общего оборота предприятий общественного питания в стране, в регионе центральной и западной Литвы – 771,8 млн. евро, или 53,3%.
В 2022 году средний оборот предприятий общественного питания и напитков на одного жителя страны составил 500 евро. Самый большой оборот предприятий общественного питания и напитков на одного жителя был в Нерингском самоуправлении – 4000 евро, Палангском – 2900 евро, Бирштонском – 1500 евро, Вильнюсском городском самоуправлении – 1100 евро.
Оборот предприятий оптовой и розничной торговли и ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов (без НДС и акцизов) в 2022 году составил 59,3 млрд. евро: в столичном регионе – 25 млрд. евро, или 42,1% всей оптовой и розничной торговли и ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов, в регионе центральной и западной Литвы – 57,9 млрд. евро, или 57,9%.
Оборот предприятий оптовой торговли (без НДС и акцизов) в 2022 году составил 33,9 млрд. евро: в столичном регионе – 14,2 млрд евро, или 42% оборота предприятий оптовой торговли всей страны, в регионе центральной и западной Литвы – 19,6 млрд. евро, или 58%.