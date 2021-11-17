В 2022 году Литва получит от ЕС около 2,43 млрд евро

"Важно, что в окончательном варианте обеспечивается достаточное финансирование стратегически важных для Литвы традиционных сфер политики, таких, как смычка и сельское хозяйство. Кроме того, предусмотрено более значительное финансирование борьбы с новыми вызовами, среди которых и особо актуальная сейчас для Литвы проблема миграции и охраны границ", – отметил в пресс-релизе вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас.
В 2022 году Литва планирует получить из фондов политики смычки ЕС около 1,33 млрд евро, из фондов общей сельхозполитики – около 0,92 млрд евро, из раздела транспортного сектора – около 144 млн евро, на закрытие Игналинской АЭС – около 40 млн евро.
По сообщению министерство, на обуздание миграционного кризиса на границе с Беларусью в бюджете ЕС дополнительно предусмотрено 25 млн евро, однако пока не ясно, как эти средства будет распределены между Литвой, Польшей и Латвией.
Планируется, что в целом в 2022 году полученные Литвой от ЕС средства составят 2,43 млрд евро, а взнос Литвы в бюджет ЕС составит около 627,4 млн евро.
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