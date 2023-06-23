В 2022 году Литва больше всего экспортировала в Латвию, а импортировала – из Польши

В 2022 г., по сравнению с 2021 г., экспорт увеличился на 28,5 проц., импорт – 39,4 проц. Рост экспорта обусловлен увеличившимся экспортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (2,2 раза), наземных транспортных средств (49,6 проц.), пластиков и изделий из них (25,7 проц.). Рост импорта обусловлен увеличением импорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (2,4 раза), наземных транспортных средств (32,7 проц.), электромашин и оборудования, их частей (23,5 проц.). Экспортов товаров без учета минеральных продуктов увеличился на 18,7 проц., импорт – 20,5 проц. Экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 27,2 проц., без минеральных продуктов – 18,2 проц.
В 2022 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (12,9 проц.), Польшу (9 проц.), Германию (7,9 проц.), а импортировала – из Польши (11,7 проц.), Германии (11,6 проц.), Латвии (7,9 проц.). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Германию (9,7 проц.), Польшу (9 проц.), Латвию (8,7 проц.), США (7,8 проц.), Нидерланды (7,5 проц.).
В 2022 г. Литва больше всего экспортировала минеральных продуктов (16,9 проц.), продукции химической промышленности и смежных отраслей (12,3 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (11,5 проц.); больше всего импортировала минеральных продуктов (28,5 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (14,8 проц.), продукции химической промышленности и смежных отраслей (11,3 проц.). Из товаров литовского происхождения больше всего экспортировано минеральных продуктов (19,9 проц.), разных промышленных изделий (11,4 проц.), продукции химической промышленности и смежных отраслей (10,3 проц.), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табачных изделий и переработанных заменителей табака (8,4 проц.).