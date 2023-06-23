23 июня 2023 г. 14:35

В 2022 году Литва больше всего экспортировала в Латвию, а импортировала – из Польши

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

По окончательным данным таможенных деклараций, отчетов Интрастата и деклараций по НДС, в 2022 г. экспортировано товаров на 44,31 млрд. евро, импортировано на 52,54 млрд. евро. Товаров литовского происхождения было экспортировано на 27,31 млрд. евро. Дефицит международной торговли составил 8,23 млрд. евро, сообщает Государственное агентство данных.

В 2022 г., по сравнению с 2021 г., экспорт увеличился на 28,5 проц., импорт – 39,4 проц. Рост экспорта обусловлен увеличившимся экспортом минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (2,2 раза), наземных транспортных средств (49,6 проц.), пластиков и изделий из них (25,7 проц.). Рост импорта обусловлен увеличением импорта минерального топлива, минеральных масел и продуктов их дистилляции (2,4 раза), наземных транспортных средств (32,7 проц.), электромашин и оборудования, их частей (23,5 проц.). Экспортов товаров без учета минеральных продуктов увеличился на 18,7 проц., импорт – 20,5 проц. Экспорт товаров литовского происхождения увеличился на 27,2 проц., без минеральных продуктов – 18,2 проц.

В 2022 г. Литва больше всего экспортировала в Латвию (12,9 проц.), Польшу (9 проц.), Германию (7,9 проц.), а импортировала – из Польши (11,7 проц.), Германии (11,6 проц.), Латвии (7,9 проц.). Товаров литовского происхождения больше всего экспортировано в Германию (9,7 проц.), Польшу (9 проц.), Латвию (8,7 проц.), США (7,8 проц.), Нидерланды (7,5 проц.).

В 2022 г. Литва больше всего экспортировала минеральных продуктов (16,9 проц.), продукции химической промышленности и смежных отраслей (12,3 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (11,5 проц.); больше всего импортировала минеральных продуктов (28,5 проц.), машин и механического оборудования, электрооборудования (14,8 проц.), продукции химической промышленности и смежных отраслей (11,3 проц.). Из товаров литовского происхождения больше всего экспортировано минеральных продуктов (19,9 проц.), разных промышленных изделий (11,4 проц.), продукции химической промышленности и смежных отраслей (10,3 проц.), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табачных изделий и переработанных заменителей табака (8,4 проц.).

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