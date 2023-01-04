В 2022 году экспорт в Россию прекратили чуть более половины литовских предприятий

Представители профессиональных ассоциаций предлагают обнародовать компании, экспортирующие в Россию и Беларусь, некоторые политики не исключают такой возможности.

В октябре прошлого года по сравнению с январем количество экспортирующих в Россию литовских компаний сократилось в 2,4 раза — до 261 (в январе 2022 года — 621). Тогда как количество литовских компаний, экспортирующих в Беларусь, увеличилось за десять месяцев до 746 (в январе 2022 года - 715).

В основном литовские компании ввозили в Россию оптические, медицинские и измерительные приборы (90 компаний), транспортные средства (87), электрооборудование и аудиовизуальное оборудование (85), котлы и механические устройства (84), вату, войлок, веревки (56).

По данным Государственного агентства данных, стоимость литовского экспорта в Россию в первом квартале прошлого года составила 772 млн евро (без учета экспорта электроэнергии - 754 млн евро), тогда как в третьем квартале уже 856 млн евро (655 млн евро).

Вице-министр экономики и инноваций Каролис Жемайтис заявил, что экспорт товаров литовского происхождения в Россию и Беларусь в прошлом году сократился.

"Когда речь идет о продуктах нелитовского происхождения, это уже касается всего Европейского Союза и того, что все страны Европейского Союза экспортируют через Литву. Правильно ли это, это вопрос этики и совести каждого предпринимателя", - полагает вице-министр.

Хотя статистики утверждают, что они не могут разглашать названия компаний, сотрудничающих с Россией, Сигитас Бесагирскас, президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса, считает, что список таких компаний должен быть обнародован.

Лауринас Кащюнас, председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне, также подтвердил, что поддержал бы такую ​​идею.