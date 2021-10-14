Это предусмотрено в протоколе о намерениях двух стран, подписанном 12 октября в Нур-Султане, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

"Если составлять и заполнять карту полетов из Литвы, то Казахстан из-за его экономических связей с Литвой является одним из важнейших для нас направлений в Азии", – сказал для пресс-релиза министр Марюс Скуодис.

Окончательное решение о полетах еще предстоит принять Межведомственной комиссии Казахстана, которая занимается вопросами управления коронавирусной пандемией.