Это предусмотрено в протоколе о намерениях двух стран, подписанном 12 октября в Нур-Султане, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.
"Если составлять и заполнять карту полетов из Литвы, то Казахстан из-за его экономических связей с Литвой является одним из важнейших для нас направлений в Азии", – сказал для пресс-релиза министр Марюс Скуодис.
Окончательное решение о полетах еще предстоит принять Межведомственной комиссии Казахстана, которая занимается вопросами управления коронавирусной пандемией.
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