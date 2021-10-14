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В 2022 году Литву и Казахстан должны соединить регулярные прямые авиарейсы. Они должны будут осуществляться по двум маршрутам: между Вильнюсом и столицей Казахстана Нур-Султаном, а также между Вильнюсом и Алма-Атой.
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
Lietuvos oro uostai atnaujina operacijų valdymo sistemą
© Martynas Jaugelavičius

Это предусмотрено в протоколе о намерениях двух стран, подписанном 12 октября в Нур-Султане, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

"Если составлять и заполнять карту полетов из Литвы, то Казахстан из-за его экономических связей с Литвой является одним из важнейших для нас направлений в Азии", – сказал для пресс-релиза министр Марюс Скуодис.

Окончательное решение о полетах еще предстоит принять Межведомственной комиссии Казахстана, которая занимается вопросами управления коронавирусной пандемией.

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