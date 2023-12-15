В 2022 году добавленная стоимость, созданная в сфере туризма в Литве, составила 1,3 млрд евро

Добавленная стоимость туризма по сравнению с общей добавленной стоимостью страны увеличилась на 0,4%, производство туризма увеличилось на 51,7% и составило 2,8 млрд евро в ценах того времени.

В 2022 году в этом секторе работало 47,1 тыс. человек, т. е. 4,5% всех работников частного сектора.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом количество внутренних поездок с ночевкой жителей Литвы выросло на 16,4%, а количество поездок иностранцев – в 2,3 раза.

Число однодневных посетителей из-за границы увеличилось в 2,2 раза.

В 2022 году в однодневные поездки по стране отправилось больше жителей Литвы, чем в 2021 году – их количество выросло на 8,8%.